Dribling "de NOBEL" reusit de Di Francesco impotriva echipei tatalui sau! Faza senzationala la meciul Romei. VIDEO

Roma a invins-o pe Bologna cu 1-0 in Serie A inaintea partidei uriase cu Chelsea de marti din Liga Campionilor, ora 21:45, la ProTV.

Meciul a fost unul special pentru antrenorul Romei, Eusebio Di Francesco. S-a duelat cu fiul sau, Federico Di Francesco, atacant la Bologna.

Micul Di Francesco a reusit faza meciului, "de premiu Nobel" noteaza italienii, in minutul 36, cand si-a intors superb un adversar! El Shaarawy i-a adus insa victoria Romei, care e pe locul 5 in Serie A.

Marti urmeaza insa partida decisiva de calificare in optimile Champions League. Roma e in cea mai echilibrata grupa, cu Chelsea, Atletico Madrid si Qarabag. Daca bate marti, Roma merge mai departe si o trimite pe Atletico Madrid in Europa League.

