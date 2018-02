Doua goluri DIRECT din corner in acelasi meci, la 3 minute distanta! FANTASTIC: cum s-a marcat in Bologna - Fiorentina

Primele doua goluri ale meciului s-au marcat direct din corner in decurs de doar 3 minute! Primul a inscris Veretout pentru Fiorentina in minutul 41. Apoi, chiar inainte de pauza, chilianul Pulgar a lovit prin exact acelasi procedeu, cu o executie superba!

Bologna - Fiorentina s-a terminat 1-2. Chiesa a inchis tabela in minutul 77.



Wow. Haven't seen this before: two Olympic goals in the same game (Bologna-Fiorentina) and with both teams scoring one pic.twitter.com/qsgvItvnjf