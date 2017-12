Donnarumma a RABUFNIT dupa ce a fost fluierat de fanii Milanului! Ce mesaj le-a transmis. FOTO

"Gigi" Donnarumma bate in retragere dupa ce a anuntat ca vrea sa rupa contractul cu Milanul!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Donnarumma a fost in centrul unei adevarate telenovele in vara, cand a anuntat ca vrea sa plece de la Milan. Fanii au aruncat cu bancnote spre el la meciul Italiei U21 si l-au convins sa ramana. Milan i-a acceptat cerintele atunci si i-a oferit un salariu de 6 milioane de euro plus transferul fratelui sau de la Asteras Tripolis din Grecia.

Acum, Donnarumma a anuntat ca a suferit violente psihice in momentul in care a semnat contractul si a cerut intreruperea lui.

Fanii au reactionat imediat si i-au cerut sa plece. Donnarumma a fost huiduit pe toata durata partidei, iar la final a izbucnit in lacrimi.

"A fost violenta psihologica atunci cand ai primit 6 milioane de euro pe sezon, iar fratele tau parazit a fost transferat? E timpul sa placi! Rabdarea pentru tine s-a terminat", au scris fanii Milanului pe un banner.



Donnarumma neaga acum orice intentie de a rupe contractul cu Milanul. Agentul portarului este insa Mino Raiola, cel care forteaza un transfer pe bani grei al tanarului portar. PSG e gata sa-l ia de la Milan si probabil Raiola incerca sa obtina un comision mai mare daca francezii nu vor fi nevoiti sa achite o suma de transfer catre Milan.

"A fost o seara neagra si nu ma asteptam! Nu am scris niciodata ca am suferit violenta psihologica atunci cand am semnat contractul. In ciuda tuturor celor ce s-au intamplat, abia astept meciul urmator! Forza Milan!", a scris Donnarumma pe Instagram.