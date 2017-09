Din rau in mai rau! Chiriches s-a accidentat iar, dupa ce s-a lovit la umar

Gala de MMA din Germania, "KOlosii Europei", sambata la 23:00 pe ProX.

Fundasul Vlad Chiriches a suferit o contuzie la piciorul drept si din acest motiv nu a fost in lotul echipei Napoli la meciul de la Roma, disputat miercuri si castigat de oaspeti cu 4-1, in etapa a V-a a campionatului italian Serie A.

Chiriches s-a accidentat la antrenamentul de marti dimineata, iar joi s-a pregatit separat de coechipierii sai. El este incert pentru partida pe care Napoli o va disputa sambata, la Ferrara, cu Spal, in etapa a V-a.

Vlad Chiriches s-a mai accidentat la 10 septembrie, la umar, in prima repriza a meciului din deplasare cu Bologna, castigat cu scorul de 3-0, in etapa a treia a campionatului Italiei. Fundasul a cazut pe umarul stang la o faza de joc si in minutul 43 a parasit terenul.