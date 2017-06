Dezvaluire incredibila despre ultimul meci din cariera lui Totti la Roma! Motivul pentru care voia sa rateze un penalty: "Ne-a spus inainte de meci!"

Francesco Totti s-a retras de la AS Roma dupa 26 de ani petrecut la club.

Minutul 54 al partidei dintre Genoa si AS Roma a fost cel in care fanii echipei din capitala Romei s-au ridicat pentru aplauze. Francesco Totti a intrat pe teren in meciul cu numarul 786 in tricoul Romei pentru care a marcat de 225 de ori!

AS Roma a castigat intr-un veritabil thriller cu 3-2 in fata celor de la Genoa si si-a asigurat participarea in grupele Ligii Campionilor in sezonul viitor. Totti n-a marcat, desi intrase pe teren cu un plan neasteptat: dorea sa rateze un penalty!

Colegul sau de la Roma, fundasul Juan Jesus, a dezvaluit intr-un interviu in Brazilia ce le-a spus Totti colegilor sai: "Inainte de ultimul sau meci, Totti ne-a spus ca daca vom avea un penalty, el va rata intentionat si va trimite mingea catre tifosi!".

Desigur, planul lui Totti ar fi fost pus la grea incercare daca acel penalty ar fi venit in momentul in care scorul era 2-2 si Roma avea nevoie de gol.