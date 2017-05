De Rossi continua povestea inceputa de Totti. Mijlocasul si-a prelungit contractul cu Roma

Daniele De Rossi si-a prelungit contractul cu AS Roma pentru inca două sezoane.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Mijlocasul Daniele De Rossi, in varsta de 33 de ani, si-a prelungit contractul cu AS Roma pentru inca doua sezoane, actuala intelegere urmand sa expire in vara anului 2019, a anuntat, miercuri, clubul italian.

De Rossi, care va implini 34 de ani in luna iulie, este a doilea jucator care isi prelungeste contractul cu AS Roma in aceasta vara, dupa olandezul Kevin Strootman.

Daniele De Rossi, care va fi capitanul Romei dupa retragerea lui Francesco Totti, a jucat toata cariera doar la gruparea din capitala Italiei.