Contra a mers in cantonametul Fiorentinei pentru a discuta cu Ianis Hagi! Mesajul selectionerului pentru pustiul roman

Cosmin Contra si Adrian Mutu fac in aceasta perioada turul Italiei.

Selectionerul si directorul sportiv al nationalei au urmarit in weekend derby-ul dintre Roma si Lazio si au discutat cu Stefan Radu. Apoi au urmarit meciul dintre dintre Napoli si Sahtior din UEFA Champions League pentru a-l urmari pe Vlad Chiriches, iar acum cei doi au mers in cantonamentul Fiorentinei.

Contra a vrut sa discute si cu Ianis Hagi, tanarul fotbalist fiind intr-o situatie delicata la Firenze. Hagi jr nu a reusit sa se impuna la Fiorentina si se vorbeste tot mai apasat despre o plecare a sa in iarna.

Contra a dorit ca prin aceasta vizita sa-i transmita un mesaj important lui Ianis Hagi si anume ca se afla se in vederile sale pentru viitoare campanie de calificare.

Ianis Hagi a ajuns la Fiorentina in 2016, in schimbul a doua milioane de euro. Pustiul roman a jucat in doar doua partide pentru echipa mare, insa a strans 14 meciuri pentru formatia "Primavera", meciuri in care a marcat 5 goluri si a oferit trei pase de gol.