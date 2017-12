Contra a anuntat plecarea lui Ianis de la Fiorentina: "Are nevoie de meciuri, trebuie sa joace!" Cand se va intampla mutarea

Ianis Hagi nu a reusit sa se impuna la Fiorentina. Pustiul roman a avut o evolutie apreciata in perioada de pregatire din vara, insa nu a primit nicio sansa in meciurile oficiale.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cosmin Contra a fost de curand in Italia pentru a discuta cu toti jucatorii romani care evolueaza in fotbalul din peninsula si care pot fi selectionati. Selectionerul a vorbit si cu oficialii Fiorentinei despre situatia lui Hagi jr, iar Contra anunta ca Ianis va pleca de la Firenze in luna ianuarie.

"Ianis va pleca de la Fiorentina in luna ianuarie. El are nevoie de meciuri. Am vazut parametrii fizici de cand a ajuns la Fiorentina si pe cei de acum si este o schimbare radicala, a progresat enorm. Dar el are nevoie de meciuri, trebuie sa joace", a declarat Cosmin Contra la ProX.

Fiorentina a platit 2 milioane de euro Viitorului in vara lui 2016 atunci cand l-a transferat pe Ianis Hagi. De atunci, tanarul jucator roman a evoluat in doar doua meciuri pentru prima echipa a formatiei viola.