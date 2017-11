Cea mai slaba echipa din Europa isi continua parcursul "fara greseala". Cu Puscas pe teren, Benevento a pierdut iar. Cifrele incredibile la primul sezon de Serie A

Benevento, cu Puşcas pe teren o repriza, a suferit a 14-a infrangere in Serie A in tot atatea meciuri.

Benevento a fost fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, de Atalanta, suferind astfel a 14-a infrangere din tot atatea etape in Serie A.

Cristante a marcat golul victoriei echipei gazda, in minutul 75.

La oaspeti, atacantul George Puscas a intrat pe teren in minutul 46, in locul lui Armenteros, care a acuzat dureri de stomac.

Fara punct in primul sezon in Serie A din istoria sa, Benevento este cea ma slaba echipa, avand cel mai slab atac, cu doar sase goluri marcate in 14 etape si cea mai slaba aparare, cu 34 de goluri primite.

Dupa victoria obtinuta luni, Atalanta a urcat pe locul 10, cu 19 puncte. Lider este echipa lui Vlad Chiriches, Napoli, cu 38 de puncte, urmata de Inter Milano, cu 36 de puncte, si de Juventus cu 34 de puncte.