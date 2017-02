Campion in Liga I, numit astazi antrenor la o echipa din Serie A

Un fost campion in Liga I in 2010 a fost numit astazi pe banca echipei Genoa.

Tehnicianul Andrea Mandorlini, care a castigat campionatul si Cupa Romaniei cu CFR Cluj in 2010, a fost numit la conducerea echipei Genoa, ocupanta locului 16 in Serie A, anunta news.ro.

Mandorlini, in varsta de 60 de ani, il inlocuieste in functie pe Ivan Juric, demis dupa esecul cu ocupanta ultimului lor, Pescara, scor 0-5, de duminica.

Andrea Mandorlini a semnat un contract pana in 2018 si are ca obiectiv mentinerea echipei in Serie A.

Dupa 25 de etape, Genoa este pe locul 16, cu 25 de puncte. In acest moment, noua echipa a lui Mandorlini nu este amenintata de retrogradare, formatia Palermo, de pe locul 18, primul care duce in Serie B, avand 14 puncte.

Dupa plecarea de la CFR Cluj, in 2010, Andrea Mandorlini a antrenat timp de cinci sezoane la Hellas Verona.