CADE vanzarea Milanului catre chinezi? Anunt de ULTIMA ora in Italia: ultimatum de 100 de milioane de euro

Pachetul majoritar de actiuni al Milanului ar putea fi scos din nou la vanzare!

Preluarea de catre consortiul chinez Sino-Europe e din nou sub semnul intrebarii. Adriano Galliani, CEO-ul lui Milan, a conformat ca o intelegere nu va fi incheiata in urmatoarele ore, astfel ca data limita trecuta in precontractul dintre parti va fi din nou depasita. Este pentru a doua oara cand asta se intampla in ultimele 3 luni. Sky Italia sustine ca negocierile sunt in impas si ca e posibil sa se renunte definitiv la tratativele cu partea asiatica.

Sino-Europe a negociat in ultimele 8 luni preluarea Milanului si a virat deja catre club 100 de milioane de euro. Prima parte a depozitului, in valoare de 50 de milioane, a fost plasata in august pentru a-i fi asigurata exclusivitate la negocieri, in timp ce a doua, tot de 50 de milioane, a fost platita de chinezi in Decembrie din cauza depasirii termenului de preluare stabilit initial, 13 decembrie. Acum, Sino-Europe ar trebui sa plateasca alte 100 de milioane pana saptamana viitoare pentru a prelungi termenul de negociere pentru inceputul lunii aprilie.