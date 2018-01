Buffon si-a ales urmasul la Juventus: "Nu ar fi o greseala daca ar veni la Juventus!" Transferul neasteptat care ar provoca o revolta

Daca ar deveni realitate, acest transfer i-ar revolta pe fanii Milanului.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Gianluigi Buffon i-a transmis lui Gianluigi Donnarumma ca nu ar face o greseala daca ar alege sa plece de la AC Milan la Juventus. Buffon ia in calcul varianta de a se retrage la sfarsitul sezonului iar Donnarumma este vazut ca inlocuitorul sau in nationala Italiei. Buffon ar vrea ca tanarul portar de doar 18 ani sa-l inlocuiasca si la Juventus.

"Nu traiesc eu situatia lui dar un lucru este cert, daca vine la Juventus nu va gresi niciodata. Nu stiu ce conexiune emotionala are cu Milan. Ceea ce face diferenta este vibratia din sufletul tau" a spus Buffon pentru Gazzetta dello Sport.

Donnarumma a fost in centrul unui scandal in vara inainte de a-si prelungi contractul cu AC Milan, insa in ultima luna au aparut speculatii ca portarul de 18 ani doreste sa plece. Barcelona si Real Madrid sunt si ele interesate de Donnarumma.