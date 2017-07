Buffon l-a sunat pe Donnarumma, dupa ce portarul Milanului a fost "atacat" cu dolari de ultrasi. Ce i-a spus

De-a lungul anilor, Italia a dat fotbalului unii dintre cei mai mari portari: de la Zoff, Zenga si Peruzzi, la Buffon si, mai nou, Gigio Donnarumma.

Ajuns si el la 39 de ani, Gigi Buffon este pe final de cariera. O cariera care i-a adus numeroase trofee, dar si faima in intreaga lume.

Buffon recunoaste ca e din ce in ce mai aproape de retragere si isi pregateste succesorul. In viziunea marelui portar al lui Juve, rivalul de la Milan, Donnarumma, va fi numarul 1 pentru poarta Squadrei Azzurra.

Gigi Buffon a povestit pentru Sky Italia ca a avut chiar recent o discutie de 15 minute cu Donnarumma.

"Nu dau sfaturi, pentru ca si eu am facut greselile mele si nu as face decat sa creez mai mult haos. Dar am avut o discutie de 15 minute cu Gigio. Am vorbit ca doi oameni maturi despre fotbal si alte aspecte ale vietii. Nu pot sa va spun insa altceva.



Nu am idee daca va ramane la Milan, insa eu i-am spus sa aleaga calea care il va face fericit", a spus Buffon.