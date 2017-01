ASTA e golul anului! LOVITURA MINUNATA pentru Inter in Cupa! Cum a inscris Murillo

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Primul gol al meciului a fost unul cu totul special. Columbianul Murillo e deja anuntat printre nominalizatii la Trofeul Puskas dupa ce a inscris dintr-o foarfeca fantastica in minutul 33!



And the FIFA Puskas Award 2017 goes to #Murillo Amazing Bicycle Kick Goal (HD)

Goal of the season. #Inter #FCIM #amala #ForzaInter pic.twitter.com/sumOeq7Glk