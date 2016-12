Are 17 ani si l-a ECLIPSAT pe Buffon la 11m! Fotbalul italian se inchina unui nou Gigi: "Valoreaza 170 mil!" VIDEO

Supercupa Italiei a adus fata in fata trecutul si viitorul Italiei in materie de portari!

La 38 de ani, Gigi Buffon s-a vazut eclipsat de tanarul Gigi Donnarumma, portarul in varsta de 17 ani al Milanului. Donnarumma a aparat penalty-ul lui Dybala, care s-a dovedit decisiv pentru victoria Milanului de la Doha. Si Buffon a aparat un penalty, insa Manduzkici a ratat, iar Juve a pierdut in fata marii rivale.

Italienii sunt la picioarele lui Gigi Donnarumma, care la 17 ani a ajuns sa fie cotat la 15 milioane de euro! Milan are in curte o adevarata mina de aur, un jucator dorit deja de marile forte ale Europei. Donnarumma a ajuns la Milan in 2013 de la Napoli si a facut un salt imens in doar doi ani. In 2015 debuta deja in echipa de seniori, fiind al doilea cel mai tanar portar din istorie in Serie A, la 16 ani si 242 de zile. Au urmat apoi selectiile de la nationala, cel mai tanar portar din istoria U21, la 17 ani si 28 de zile, iar apoi debutul de la nationala mare, reusind sa devina cel mai tanar portar din istoria Italiei, la 17 ani si 189 de zile!

Impresarul lui Gigi Donnarumma este celebrul Mino Raiola, cel care ii mai are sub contract pe Ibrahimovic, Balotelli sau Pogba. Vara asta, Pogba a devenit cel mai scump jucator din istorie dupa negocierile atente ale lui Raiola, care are planuri mari si cu tanarul portar.

Gianluigi este ca o capodopera care devine mai frumoasa pe zi ce trece. E ca un tablou de Modigliani. Are 17 ani, dar e matur ca un veteran! E foarte serios si munceste in fiecare zi ca sa devina mai bun. Tineti minte ce va spun: o sa devina cel mai bun portar din lume! O sa valoreze 170 de milioane de euro", a spus Mino Raiola in urma cu ceva timp.

vezi cum a aparat Donnarumma penalty-ul lui Dybala.