ANUNT incredibil in Serie A! Cel mai NEBUN patron de club si-a anuntat plecarea. Cine o preia pe Palermo

Dupa 15 ani, Maurizio Zamparini pleaca de la conducerea lui Palermo!

Omul de afaceri in varsta de 75 de ani a schimbat de nu mai putin de 47 de ori antrenorul in perioada in care a fost sef in Sicilia! Zamparini a anuntat ca s-a saturat de fotbal. "In 15 zile, un nou patron va prelua echipa", a dezvaluit italianul. Noul presedinte va fi reprezentantul unui fond de investitii anglo-american.

Luna trecuta, Palermo a ajuns la cea de-a 11-a schimbare de antrenor din ultimul an si jumatate. Clubul e acum pe 18 in Serie A, cu 15 puncte, la 7 distanta de prima pozitie care asigura salvarea de la retrogradare.