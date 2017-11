"Anulati rezervarea!" Italienii aveau deja cazare la hotel in Rusia! Cine le-a luat locul dupa rezultatele de la baraj

Ghinionul Italiei inseamna norocul altei nationalei.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Italienii nu isi imaginau ca vor rata vreodata calificarea la Cupa Mondiala. Chiar selectionerul Ventura a dat asigurari ca nationala va fi prezenta in Rusia, in ciuda barajului cu Suedia. Italienii au fost atat de siguri de calificare incat au rezervat un hotel de lux pentru intreaga delegatie inaintea dublei cu Suedia de la baraj. Cu 0-1 in tur si 0-0 pe San Siro, dezastrul a venit dupa 60 de ani pentru italieni: vor privi la TV turneul final al Cupei Mondiale.

Acum, italienii au renuntat la hotel, iar danezii vor profita. Ei nu si-au rezervat biletele inaintea barajului cu Irlanda, insa s-au calificat dupa un retur spectaculos, castigat cu 5-1. Danezii au anuntat ca vor locui in hotelul rezervat de italieni. "Nationalele importante si-au rezervat deja cele mai bune stabilimente. Asa ca a trebuit sa ne multumim cu ce am gasit, am luat hotelul rezervat de italieni", a spus responsabilul cu deplasarile de la federatia daneza, potrivit Gazzetta dello Sport.



Toate nationalele calificate la Cupa Mondiala se tem de problema distantei dintre stadioane. "In Africa de Sud am zburat cu avionul la meciuri, asa o sa facem si acum", a mai spus reprezentantul danezilor.