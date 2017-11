Andrea Pirlo si-a anuntat RETRAGEREA de pe teren: "E suficient. La 38 de ani te doare mereu ceva" 

Andrea Pirlo a anuntat ca a jucat ultimul meci din cariera in SUA.

Pirlo a intra in minutul 90 al partidei dintre New York FC si Columbus Crew, castigat cu 2-0. Echipa italianului si a lui David Villa avea nevoie de o victorie cu 3-0 pentru calificarea in playoff si a fost eliminata.

La finalul partidei, Pirlo a anuntat pentru Gazzetta dello Sport ca a fost ultima partida din cariera sa.

"Vine un moment cand realizezi ca timpul tau a trecut. In fiecare zi ai probleme fizice, nu te mai poti antrena asa cum iti doresti pentru ca apare mereu cate o problema. E de ajuns pentru varsta mea. Nu ai cum sa joci pana la 50 de ani, o sa fac altceva. La 38 de ani, cred ca e momentul sa ii las pe jucatorii tineri in vestiar. Nu sunt suparat", a spus Pirlo.

Pirlo a avut o cariera fabuloasa, cu titluri in Italia cu Juventus si Milan, trofee Champions League si Cupa Mondiala cu nationala Italiei.