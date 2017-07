"Am trimis mesajul asta de 10 ori pe zi!" Dezvaluire incredibila facuta de antrenorul Milanului! Cum s-a realizat marea tradare

AC Milan vine in Romania pentru meciul cu CSU Craiova din turul 3 al Europa League fara ultimele transferuri, Bonucci si Biglia.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Antrenorul celor de la AC Milan, Vicenzo Montella, a dezvaluit modul in care si-a convins sefii sa-l transfere pe Leonardo Bonucci de la Juventus. 40 de milioane de euro a platit Milan pentru jucatorul de 30 de ani.



"Eram convins ca transferul e realizabil, am avut incredere in persoana care mi-a spus, in timp ce liderii clubului aveau alta perceptie. I-am trimis directorului sportiv (Massimo) Mirabelli cel putin 10 mesaje pe 10 cu doar 3 cuvinte: <Buna dimineata sau noapte buna: Bonucci.>" a declarat Montella.

Venirea lui Bonucci ar putea duce la trecerea la sistemul cu 3 fundasi: "Ma intriga ideea. Dar pot spune ca avand acesti jucatori putem folosi multe sisteme. Bonucci este un profesionist extrem de competitiv, va fi un exemplu pentru jucatorii tineri. Nu stiu daca Juventus este slabita dupa plecarea lui, dar e clar ca noi ne-am intarit" a mai spus Montella, citat de Gazzetta dello Sport.