Acesta sa fie cu adevarat motivul pentru care Ianis Hagi nu a prins niciun minut la Fiorentina? Dezvaluire importanta facuta de italieni

Ianis Hagi este pe picior de plecare de la Fiorentina.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!



Tanarul mijlocas roman nu a prins niciun minut pentru Fiorentina in Serie A in prima parte a acestui sezon, desi in stagiunea trecuta a fost trimis pe teren in doua partide. Ianis Hagi a evoluat pentru Fiorentina Primavera, iar decizia ii apartine sustine presa italiana.

Fiorentina.it noteaza ca Ianis Hagi a fost cel care a cerut sa joace la echipa a doua a clubului din Firenze pentru a avea totusi meciuri in picioare. Stefano Pioli, antrenorul Fiorentinei, nu a facut altceva decat sa-i respecte decizia, mai scriu italienii.

"In 2017, Ianis a trecut de la stadiul de promisiune la un obisnuit al tribunelor, de la cel mai bun jucator din perioada de pregatire la un jucator disperat sa joace chiar si pentru Primavera. Jucatorul nascut in 1998 practic nu a fost luat in considerare deloc de antrenorii Sousa si Pioli. Pentru el s-a mobilizat jumatate de Romania si cateodata chiar si marele Gheorghe Hagi spune infuriat ca Ianis va pleca, pentru moment, sub forma de imprumut", scrie fiorentina.it.

La Primavera, Ianis a marcat doua goluri in cele sase meciuri jucate. Empoli, Pescara, Galatasaray sau chiar Viitorul au fost echipele mentionate in presa in ultima perioada drept posibile destinatii pentru Ianis Hagi.