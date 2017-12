AC Milan, mai aproape de EXCLUDEREA din Europa! UEFA i-a respins cererea pentru rezolvarea problemei Fair Play-ului Financiar

UEFA a respins cererea de "acord voluntar" a clubului AC Milan privind fair-play-ul financiar (FPF), care nu scapa astfel de sanctiuni, scrie AFP.

Cu pierderi cumulate de 255 de milioane de euro in ultimele trei sezoane, clubul italian care a cerut sa beneficieze de acest "acord voluntar", o noua procedura, este departe de a indeplini criteriile FPF, ce au stabilit la 30 de milioane deficitul maxim permis pe o perioada de trei ani.

"Acordul voluntar" este o procedura noua, de care niciun club nu a beneficiat pana acum, care permite unui club sa nu fie sanctionat pentru nerespectarea FPF, cu conditia de a prezenta un plan fiabil si rezonabil de revenire la echilibru intr-o perioada de patru ani.

UEFA a indicat luna trecuta ca va lua o decizie "pana la mijlocul lui decembrie" in privinta lui AC Milan, club care este suspectat de incalcarea fair-play-ului financiar.

Instanta de control financiar al cluburilor (ICFC) din cadrul UEFA s-a intalnit cu oficialii lui AC Milan pe 9 noiembrie, dupa ce gruparea lombarda a cerut sa obtina un acord negociat voluntar in cadrul regulamentului fair-play-ului financiar. Dupa aceasta intalnire, instanta a cerut lui AC Milan o serie de documente suplimentare pentru a putea lua o decizie catre mijlocul lui decembrie.

Echipa AC Milan s-a calificat in acest sezon in saisprezecimile Europa League. Pentru a ajunge in grupele acestei competitii, ea a trecut de CS Universitatea Craiova in turul 3 preliminar, iar in play-off de Shkendija (Macedonia).