AC Milan, la un pas sa-si dea afara antrenorul dupa doar 8 etape! Surpriza uriasa a miliardarilor: pe cine po

Vincenzo Montella este obligat sa nu piarda urmatoarele 2 partide pentru a-si pastra job-ul la Milan.

AC Milan a fost unul dintre cluburile cu cele mai mari investitii in aceasta vara insa rezultatele sunt mult sub asteptari - 2 infrangeri in primele 6 etape cu Lazio, respectiv Sampdoria, au pus presiune mare pe Vincenzo Montella iar conducerea i-a transmis ca 2 infrangeri in urmatoarele 2 partide, cu AS Roma si Inter, ar duce la inlocuirea lui, anunta Calciomercato.

Conform jurnalistilor italieni, Thomas Tuchel este primul nume de pe lista celor de la AC Milan. Acesta a plecat de la Borussia Dortmund pe 30 mai si este liber de contract. De asemenea, fostul antrenor de la Fiorentina, Paulo Sousa, este in carti.