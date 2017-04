A inceput razboiul dragonilor in Serie A! Inter Milano isi ia super antrenor: 50 mil €, contract de nerefuzat!

Chinezii care au preluat-o pe AC Milan au anuntat ca sunt dispusi sa investeasca 300 de milioane de euro in transferuri, iar indonezianul lui Inter Milano da replica cu un antrenor top-class.

Inter Milano ii va propune lui Diego Simeone in vara un contract pe cinci ani, cu o valoare totala de 50 de milioane de euro, anunta astazi Gazzetta dello Sport.

Erick Tohir, patronul lui Inter, se va baza in negocieri si pe atasamentul lui Simeone pentru clubul la care a jucat timp de doua sezoane, si cu care a cucerit Cupa UEFA in 1998.

Simeone nu este singura varianta, dar este cea mai probabila. A doua optiune pe lista lui Inter este Antonio Conte, italianul care e pe cale sa cucereasca titlul in Premier League.

Gazzetta dello Sport scrie ca Inter si AC Milan vor fi "all in" in ceea ce priveste investitiile pentru sezonul viitor, mai ales ca din 2018, Italia va trimite patru echipe in grupele Champions League.