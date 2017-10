"A FACUT MAGIE!" Ianis Hagi a impresionat in ultimul joc, antrenorul Fiorentinei s-a ridicat si l-a APLAUDAT in picioare

Ianis Hagi nu a primit nicio sansa la echipa mare a Fiorentinei in acest sezon.

Tanarul jucator roman a impresionat in partidele amicale din vara, iar presa din Italia considera ca va fi unul dintre fotbalistii importanti ai echipei din Firenze in aceasta stagiune. Stefano Pioli l-a inclus de cinci ori in lot pe Ianis, dar nu i-a acordat sansa de a juca vreun minut.

Trimis la echipa "Primavera", Ianis Hagi a impresionat. Potrivit Corriere dello Sport, romanul "a facut magie de teren" si a marcat un gol exceptional. Fiorentina.it noteaza ca Pioli, prezent la meci, s-a ridicat in picioare si l-a aplaudat pe Hagi jr.