A costat 50 de milioane si Realul inca spera sa-l ia! Bonucci, facut praf: "Nici macar nu se poate apara"

Fabio Capello a vorbit despre evolutiile lui Bonucci de cand este la AC Milan.

Fabio Capello, care a pregatit-o pe Milan intre anii 1991-1996 si 1997-1998, a criticat evolutiile slabe ale fundasului Leonardo Bonucci.

Potrivit Sky Sports Italia, Capello a declarat:"El este cel mai bun fundas italian doar cand are mingea la picior. Se incadreaza in top 3, dar nu se poate apara. El are mari probleme. Locul sau la Juventus era ideal, unde se simtea liber. Sistemul cu 3 fundasi era perfect pentru el", a spus fostul antrenor al Rossonerilor, in varsta de 71 de ani.

Leonardo Bonucci a ajuns in aceasta vara la AC Milan dela marea rivala Juventus, in schimbul sumei de 50 de milioane de euro. El a bifat 16 meciuri din 18 pentru Milan in acest sezon.

Situatia echipei lui Gattuso este una foarte slaba. Patronii chinezi au cheltuit in aceasta vara peste 200 de milioane pentru transferuri, iar echipa se afla abia pe locul 11 in Seria A.

AC Milan o va intalni pe Inter Milano azi in sferturile de finala ale Cupei Italiei.