Cei 29 de romani care au jucat in Serie A in ultimii 20 de ani. Ce tara are 100% la Balonul de Aur :)

Nu mai putin de 90 de tari au avut reprezentanti in prima serie din Italia. In ultimii 20 de ani, in Serie A au evoluat peste 1500 de straini, de pe 5 continente.

In topul celor mai multi straini din Serie A se afla si Romania, pe o pozitie foarte buna chiar, pe locul 16. In prima liga din Italia au jucat mai multi romani decat chilieni, cehi, danezi, germani, belgieni, polonezi sau englezi.

Topul este dominat bineinteles de italieni, acestia fiind urmati de brazilieni, peste 200, si argentinieni, peste 100. Restul tarilor au sub 100 de reprezentanti in ultimii 20 de ani in Serie A.

Inaintea Romaniei se afla Italia, Brazilia, Argentina, Franta, Uruguay, Croatia, Serbia, Spania, Portugalia, Elvetia, Suedia, COlumbia, Olanda, Grecia si Nigeria, iar imediat dupa Romania, care e pe locul 16, se afla Chile, Cehia, Danemarca, Ghana, Senegal, Germania, Belgia, Slovenia si Polonia.

Cele mai "exotice" tari ce au avut cate un jucator in Serie A in ultimii 20 de ani sunt Insulele Capului Verde, Congo, Cipru, Republica Dominicana, Coreea de Nord, Ecuador, Eritrea, Iraq, Kazahstan, Kenya, Coreea de Sud, Kosovo, Liberia, Moldova, Irlanda, San Marino, Somalia, Togo si Uzbekistan.

Bineinteles, cea mai de succes tara la acest capitol este Liberia, care a avut un singur reprezentant in Serie A si acela a fost Balonul de Aur in 1995, George Weah, fostul atacant al lui AC Milan. Practic, toti liberienii care au jucat in Serie A in ultimii 20 de ani au castigat Balonul de Aur :)

Romanii care au jucat in Serie A in ultimii 20 de ani:

Marius Alexe - Sassuolo

Denis Alibec - Inter

Vlad Chiriches - Napoli

Cristian Chivu - AS Roma

Paul Codrea - Perugia, Palermo, Siena, Bari

Cosmin Contra - AC Milan

Nicolae Dica - Catania

Dorin Goian - Palermo

Ianis Hagi - Fiorentina

Bogdan Lobont - Fiorentina, AS Roma

Cristian Melinte - Palermo

Alexandru Mitrita - Pescara

Cosmin Moti - Siena

Adrian Mutu - Inter, Verona, Parma, Juventus, Fiorentina, Cesena

Vali Nastase - Bologna, Ascoli

Constantin Nica - Atalanta, Cesena

Paul Papp - Chievo

Bogdan Patrascu - Piacenza, Chievo

Adrian Pit - AS Roma

Gheorghe Popescu - Lecce

George Puscas - Inter

Stefan Radu - Lazio

Ioan Sabau - Brescia, Reggiana

Adrian Stoian - Roma, Chievo, Genoa, Crotone

Ciprian Tatarusanu - Fiorentina

Gabriel Torje - Udineze

Ianis Zicu - Parma