Jocurile surprizelor de iarna! Miracolul de la Jocurile Olimpice: prima finala din istorie pentru Germania

Canada a pierdut, la hochei, cu Germania in semifinale, la baieti, si a ratat al cincilea aur olimpic consecutiv la femei.

Obisnuita cu aurul la turneele finale, Canada a trait dezamagire dupa dezamagire in Coreea de Sud. Si avea cu ce sa se mandreasca la hochei! Baietii au fost de noua ori campioni olimpici, fetele, de patru ori.

Hocheistele Canadei au luptat pana la loviturile de departajare in finala cu Statele Unite. De cand s-a introdus hocheiul feminin la Jocurile Olimpice, echipa Canadei mai ratase aurul doar la prima editie, cea din 1998.

Miracol pe gheata

Fara jucatorii din NHL, baietii au cedat cand nu se astepta nimeni. In semifinale, cu surpriza turneului, Germania. Nemtii au terminat pe trei in grupa cu Suedia, Finlanda si Norvegia. In grupa, Germania a trecut doar de norvegieni la loviturile de departajare. De aici a inceput miracolul.

Nemtii au avut nevoie de prelungiri ca sa treaca de Elvetia si Suedia, iar bomba a venit in semifinale. Canada s-a trezit condusa cu 3-0 si 4-1. A reusit sa reduca diferenta doar pana la 4-3. Degeaba a avut 15 suturi in ultima repriza, iar nemtii doar unul.

Prima finala din istorie la hochei pentru nemti

Pana acum cea mai buna performanta a hocheistilor nemti la Jocurile Olimpice a fost medalia de bronz, pe care au pus mana de doua ori. In 1932 si 1976. In 2014, nu s-au calificat la Sochi! Pana in Coreea de Sud, ultima victorie a nemtilor la Jocurile Olimpice a fost in 2002.

Selectionerul nemtilor e Marco Sturm, care a jucat aproape o mie de meciuri in NHL. Sturm are 39 de ani, iar cehul Jaromir Jagr inca mai joaca la 46 de ani, chiar daca s-a intors acasa.

Sturm a venit in Coreea de Sud doar cu jucatori din campionatul intern, chiar daca unii dintre ei au si jucat in NHL. Germania are aproape 21.000 de jucatori legitimati, in timp ce Canada a sarit bine de o jumatate de milion. Are peste 600.000.

Cea mai grea infrangere din istoria nemtilor? Ironic! 0-10 cu Canada acum trei ani.

Germania va juca pentru aurul olimpic impotriva selectionatei hocheistilor rusi.