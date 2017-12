Visam la sferturi! Cine e Cehia, adversara Romaniei din optimi: mai multe puncte slabe decat puncte forte

Patru victorii si o infrangere. Romania nu si-a egalat cea mai buna performanta din grupele unui Campionat Mondial, insa tricolorele nici nu aveau nevoie de asta.

Cele patru victorii obtinute in primele patru meciuri, carora li s-au adaugat un joc perfect al rezultatelor, au facut ca jocul cu Franta sa fie doar o formalitate, in care Ambros Martin a putut testa si alte jucatoare. Lasand la o parte consolidarea statutului in topul golgheterelor, Cristina Neagu nu a riscat nici macar o secunda, a fost lasata pe banca in permanenta, in timp ce Aneta Udristioiu sau Crina Pintea, doua dintre cele mai folosite jucatoare in primele jocuri,

„De acum nu ne mai intereseaza decat meciul cu Cehia. E diferenta dintre locurile 1-8 si locul 9 in clasamentul final,” a spus Cristina Neagu, potrivit ProSport, la finalul partidei cu Franta, pierduta cu 26-17 de „tricolore”. O declaratie perfect normala, venita in contextul unei zile grele pentru nationala: sambata dimineata, la ora 6:00, delegatia Romaniei pleaca din Trier spre Frankfurt, de unde va lua avionul spre Leipzig, unde va avea loc jocul cu Cehia. O eventuala victorie cu cehoaicele duce Romania la Magdeburg, 120 de kilometri mai la Vest! Dar cine e Cehia, echipa pe care „tricolorele” o vor intalni fie duminica, 10 decembrie, fie luni, 11 decembrie?

Atentie la linia de 9 metri!

Doar pentru ca a terminat pe locul 4 in grupa, Cehia nu e o echipa slaba. Romania are propria experienta la Mondialul din 2015 din Danemarca, acolo unde a incheiat o reprezentatie catastrofala in grupa pe locul 4, doar pentru a invinge Brazilia in optimi, in drumul spre medalia de bronz. La fel, CSM Bucuresti a incheiat tot pe 4 in grupa sa din Liga Campionilor acum doua sezoane, cand a cucerit marele trofeu. Asadar, meciul cu Cehia nu e deloc unul usor. Dar e adevarat ca echipa ceha nu are anvergura Spaniei sau Frantei. Nici experienta, nici valoarea.

Insa cehoaicele au un mare avantaj, pe care il exploateaza meci de meci. O linie de 9 metri extrem de puternica, linie de 9 metri care a marcat 91 de goluri din cele 134 reusite de echipa lui Jan Basny. Cu Iveta Luzumova in continuare in mare forma – e si golghetera Ligii Campionilor in faza grupelor, cu 50 de goluri in 6 meciuri – Cehia beneficiaza si de ajutorul unei tinere de doar 21 de ani, Marketa Jerabkova. Interul stanga de doar 1,74 metri a marcat de 29 de ori pana acum, la fel de multe goluri precum Cristina Neagu! Cu siguranta, Jerabkova va fi subiectul unui transfer catre o echipa puternica in urmatorii ani.

Ei bine, „tricolorele” trebuie sa creasca enorm pe aparare, acolo unde au avut probleme in a bloca linia de 9 metri adversa. Probabil ca vom vedea fie o aparare avansata, cu Elisei pe post de „fluturas” sau chiar un 4:2 ultraagresiv pentru a le bloca atat pe Luzumova, cat si pe Jerabkova. Luzumova e clar creierul echipei, cu 30 de goluri si 27 pase decisive, fiind principalul pericol pentru nationala noastra. Cert e, insa, ca Romania trebuie sa fie atenta la forta cu care incearca sa le blocheze pe adversare. Cehia poate deveni redutabila in superioritate, tot prin Luzumova, care are in arsenal si patrunderi prin care poate dizloca centrul defensivei noastre.

Extreme, pivoti, poarta mediocre



Totusi, exista si puncte slabe pentru nationala Cehiei. In primul rand, extremele si pivotul. Doar Veronika Mala, extrema stanga de la Issy Paris, colega cu Crina Pintea, evolueaza la nivel cu adevarat inalt, nucleul Cehiei venind de la Banik Most, echipa care se va duela cu HC Zalau in Cupa EHF. Pana acum, extremele cehe au marcat doar de 20 de ori in cinci meciuri, in timp ce pivotii nu au marcat in meciul decisiv cu Ungaria, reusind 10 goluri in cinci meciuri. Din acest punct de vedere, Cehia mizeaza enorm pe Luzumova, in cazul in care centrul ceh e blocat, nationala incepe sa dea rateuri.

Cu un procentaj de 27% al paradelor, nici poarta ceha nu sta prea bine. Experimentata Satrapova si tanara Kudlackova par sa nu impresioneze pana acum, goalkeeperul Romaniei, Iulia Dumanska fiind mult peste ele. Nici Satrapova, nici Kudlackova nu o stiu foarte bine pe Cristina Neagu, acest lucru fiind un avantaj major, Cristina putandu-le surprinde pe cele doua portarite ale Cehiei in aceste conditii.

Totodata, nationala Cehiei e una dintre cele mai tinere de la acest turneu final. Cu o medie de varsta de 24,9 ani, cehoaicele se afla la al saptelea turneu final din ultimii 17 ani, la Mondial neavand niciodata o performanta mai buna decat locul 15 din 2013. Cele doua formatii s-au intalnit la Euro 2016, pe 13 decembrie anul trecut, cand Romania a castigat cu 30-28 in Grupa Principala de la Helsingborg. Neagu a marcat atunci 10 goluri, in timp ce Luzumova a inscris de 7 ori. Din echipa de atunci lipseste, insa, extrema Gyorului, Jana Knedlikova, una dintre cele mai experimentate jucatoare ale Cehiei, castigatoare a Ligii Campionilor in primavara. Extrema dreapta de 28 de ani e accidentata, fiind o pierdere uriasa pentru nationala sa.