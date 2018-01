VICTORIE URIASA pentru CSM Bucuresti! Primul succes pe teren propriu in fata lui Gyor, prima victorie obtinuta in timpul regulamentar

CSM Bucuresti a obtinut o victorie uriasa in fata celor de la Gyor.

CSM Bucuresti a reusit sa castige primul meci din grupa principala de Champions League, scor 28-22. Romancele au facut o prima repriza mai slaba, perioada in care nu au marcat aproape patru minute. Scorul la pauza a fost totusi 13-11 in favoarea echipei lui Neagu.

CSM Bucuresti si Gyor s-au reintalnit la un an si jumatate de la finala de la Budapesta, meci castigat atunci de campioana Romaniei. Din cele cinci meciuri directe jucate pana in aceasta seara, victoria de acum este prima obtinuta de CSM Bucuresti in timpul regulamentar.

Este prima victorie pe teren propriu a CSM-ului in fata lui Gyor.