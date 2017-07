Turul Frantei este interzis romanilor! Ei sunt singurii nostri ciclisti care au participat la "Marea Bucla"

Turul Frantei este cea mai prestigioasa competitie ciclista a lumii si strange in fiecare an crema rutierilor, dar sportivii romani au participat doar la o singura editie.

Singura data cand ciclisti romani au concurat in Turul Frantei s-a intamplat la editia din 1936, cand patru ciclisti din Romania, dar si alti cateva zeci din tari din estul Europei, au primit invitatie de participare chiar din partea celebrului Henri Desgrange, initiatorul competitiei.

Dupa indelungi sfortari in cautarea fondurilor necesare pentru a onora invitatia si dupa organizarea unor trialuri pentru ocuparea celor patru locuri alocate, au fost selectati Constantin Tudose (Bucuresti, 25 de ani, Clubul Principele Nicolae), Nicolae Tapu (Jilava, 29 de ani, Clubul Metropola), George Hapciuc (Bucuresti, 26 de ani) si Virgil Mormocea (Braila, 27 de ani, Clubul Ciclist Braila).

Din pacate, aventura romanilor in Turul Frantei a fost destul de scurta. Ajunsi la start fara o experienta competitionala importanta, fara antrenori si fara echipa tehnica, ciclistii romani au avut de suferit si din cauza efortului depus, deoarece media orara a plutonului a fost de peste 35 km/h, iar aventura lor s-a incheiat dupa doar trei etape, din cauza ca au terminat cursa dupa termenul limita impus si au fost descalificati.

Editia din acel an a fost castigata de belgianul Sylvere Maes, cel care avea sa se impuna si in 1939. Desi au trecut 81 de ani de la acesta prima participare, niciun alt ciclist roman nu s-a mai aliniat la startul "Marii Bucle", cursa devenind intre timp apanajul echipelor profesioniste, cu un nivel organizatoric si valoric extrem de ridicat.

In acest moment, ciclistii autohtoni cu cele mai mari sanse de participare sunt moldoveanul naturalizat Serghei Tvetcov (28 de ani), legitimat la echipa Jelly Belly, si Eduard Grosu (24 ani), care alearga in Italia pentru Vini Fantini-Nippo, ei avand participari in Turul Italiei, Milano-San Remo sau Tirreno-Adriatico.