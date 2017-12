Trei foste mari jucatoare analizeaza sansele Romaniei la Campionatul Mondial din Germania! Hutupan: "Sincer, cred ca avem 70% sanse de a castiga trofeul!"

De 3 ori campioana mondiala, e adevarat acum peste 50 de ani, nationala de handbal fete se lupta in aceste zile la Campionatul Mondial din Germania.

La primul Mondial cu un selectioner strain, Tomas Ryde ne-a dus pana in semifinale. Acum, Ambros Martin a schimbat 11 jucatoare fata de turneul final din 2015 si are planuri mari cu starul Cristina Neagu ca varf de generatie. Valentina Ardean-Elisei este veterana echipei la 35 de ani si joaca alaturi de Ana Maria Berbece, pustoaica de numai 18 ani de la U Cluj. 5 jucătoare evoluează in strainatate.

