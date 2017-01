Transfer SENZATIONAL pentru un dinamovist! Iranianul Esteki are oferte de la Barcelona, PSG si Veszprem

Sajad Esteki e cel mai important jucator din Liga Nationala. Cluburi mari din Europa se bat sa-l ia de la Dinamo.

"Am oferte de la Barcelona, PSG si Veszprem" - anunta Esteki. Interul stanga, ales cel mai bun debutant in acest sezon din Champions League, are sanse mari sa o paraseasca pe Dinamo in cel mai scurt timp.



"Am oferte de la Flensburg, Veszprem, PSG, Motor Zaporoje, Barcelona. Sunt primul asiatic votat cel mai talentat jucator din Champions League, sper sa o tin tot asa", a spus Esteki, citat de Digisport.