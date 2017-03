SURPRIZA in nationala de handbal a Romaniei! Guvernul ar putea da azi cetatenia romana unui jucator spaniol

Selectionerul Xavi Pascual vrea un jucator spaniol la nationala Romaniei.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra! Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00

Handbalistul spaniol Javier Guminde Humet, de la CSM Bucuresti, ar urma sa primeasca, azi, cetatenia romana, proiectul de hotarare in acest sens aflandu-se pe agenda Guvernului, pentru sedinta programata sa inceapa la ora 15.00.

Javier Humet (27 de ani) a jucat pentru prima data in Romania in sezonul 2012-2013, la HCM Constanta, iar dupa un an petrecut in Franta, la US Ivry Handball, a revenit la HCM. Din 2015, el este componentul echipei CSM Bucuresti.

De asemenea, in luna decembrie 2016 el a fost convocat pentru prima data la nationala Romaniei pentru un stagiu de pregatire la Barcelona, orasul sau natal, unde reprezentativa antrenata de compatriotul lui, Xavi Pascual, a disputat si un meci amical cu Qatar.

Interul dreapta de la CSM Bucuresti a evoluat astfel pentru prima data data pentru echipa Romaniei, insa doar intr-un meci de verificare.

”Procedurile pentru naturalizarea lui Humet sunt inaintate. Practic, asteptam o Hotarare de Guvern pe aceasta tema. Dar, prin convocarea lui incercam sa anticipam acest lucru, sunt etape de pregatire normale si nu vrem sa le ratam. La fel a fost si cu portarul Iulia Dumanska, a luat parte la cateva actiuni inainte de a primi cetatenia”, declara, pentru News.ro, la acea vreme, presedintele FR Handbal, Alexandru Dedu.