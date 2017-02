EXCLUSIV: "Am ales cu sufletul, nu pentru bani". Reactia Cristinei Neagu dupa transferul la CSM

Cristina Neagu a semnat azi cu CSM Bucuresti.

UPDATE! Cristina Neagu: "Am ales cu sufletul, nu pentru bani. Am avut oferte de la toate echipele de top, dar am ales sa ma intorc acasa. In sfarsit, o sa joc la Bucuresti, orasul meu natal. Am fost foarte aproape sa castig Liga Campionilor cu Oltchim. Nu vreau s-o ratez cu CSM Bucuresti"

Cea mai buna jucatoare de handbal din lume, Cristina Neagu, a semnat pe 2 ani cu CSM Bucuresti. Anuntul a fost facut de primaria Bucuresti, anunta Prosport.

"Sunt bucuroasa ca ma intorc acasa, este prima oara cand am sansa sa joc la cel mai inalt nivel in orasul meu natal. Unul dintre visele mele e sa castig Liga Campionilor cu o echipa romaneasca si cred cu tarie ca am aceasta sansa cu CSM Bucuresti", a spus Cristina Neagu.

Neagu a mai evoluat in Romania la Rulmentul Brasov, intre 2006 si 2009, iar apoi la Oltchim Rm. Valcea, intre 2009 si 2013, dupa care s-a transferat la Buducnost, cu care a castigat Liga Campionilor in 2015.

Romanca mai are in palmares si doua medalii de bronz la nivel de nationala, in 2010 si 2015, cu echipa Romaniei.