Suedeza de la CSM, Bella Gullden a dat petrecere in vestiar dupa calificarea in sferturi. Cu ea vor tine romanii la mondialul de handbal dupa ce Neagu si Elisei au fost eliminate.

Bella Gullden a dansat pana dimineata dupa ce Suedia a eliminat Slovenia in optimi. Fanii romani au incurajat-o pe suedeza de la CSM.



"A fost ca si cum as fi acasa din nou, in polivalenta, cand mi-am auzit numele la penaltyuri, asa ca a fost frumos" a spus Bella.