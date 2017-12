Romania - Spania, marti, la Mondialul din Germania! Presedintele Dedu crede intr-un rezultat mare: "Lipsa de experienta e singurul handicap"

Dupa doua victorii, nationala de handbal feminin se gandeste la calificarea din grupele de la Mondial.

Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca echipa nationala feminina a luat o optiune importanta pentru a iesi din grupa de la Campionatul Mondial, chiar daca are handicapul lipsei de experienta a mai multor jucatoare.



"Sunt foarte multumit de rezultatele echipei nationale pana in momentul de fata. Cred ca am luat o optiune serioasa pentru a iesi din grupa. Dar ne asteapta meciuri grele. Lipsa de experienta la acest nivel este un handicap, pe care echipa Romaniei il are. Pana in momentul de fata a fost suplinit de experienta celor care au multe turnee finale in picioare. Si s-a vazut si ieri treaba asta, cand am avut nevoie au iesit la rampa cele mai experimentate. Si al doilea fapt care ne-ar putea ajuta pentru trecerea acestui handicap este jocul tactic, comun. Si aici cred ca suntem ok”, a declarat Alexandru Dedu.

Oficialul federatiei s-a temut de meciul cu nationala Sloveniei, pe care a caracterizat-o ca fiind o echipa ce nu si-a spus ultimul cuvant la CM: "Mi-a fost teama cu Slovenia, pentru ca in meciul cu Franta am vazut o echipa a Sloveniei foarte solida, foarte bine asezata in teren, foarte solida. Iar antrenorul lor mi-a atras atentia pentru ca am vazut echipa foarte bine asezata in atac, dar cel mai mult mi-a placut partea de aparare. Am vazut cinci sisteme de aparare la o echia de fete, un lucru foarte rar. Si bine facuta acea aparare. Eu cred ca e o echipa care nu si-a spus ultimul cuvant la acest campionat mondial. Referitor la fetele noastre, chiar si cand au fost conduse cu cinci goluri, nu am avut niciodata senzatia ca vor pierde. Din atitudinea echipei in general si din lipsa de grimase de pe fata fetelor. Am vazut zambete in teren. Indiferent de scor, echipa a avut acelasi ritm constant, diesel. Au fost cateva greseli normale, dar si-au jucat aceeasi partitura care le-a fost transmisa si asta mi-a dat un sentiment de liniste."

Dedu considera ca pentru a putea progresa echipa nationala de handbal a Romaniei are nevoie de o recunoastere a locului pe care il ocupa in momentul actual.

"O tara cum e Muntenegru sau Slovenia are o oarecare libertate in a se dezvolta. Romania, datorita trecutului, cara un rucsac al dracului de greu in spate. Povara rezultatelor si a ceea ce am fost nu e deloc usor de dus. Realitatea in sport in momentul de fata s-a schimbat mult de tot, iar pentru a progresa trebuie sa recunosti unde te afli. Si noua inca ne este greu sa facem acest lucru”, a mai spus Dedu.

Federatia Romana de Handbal a semnat luni un parteneriat cu Fan Curier pentru Cupa Romaniei, care se va numi incepand cu acest sezon Cupa Romaniei Fan Curier. Contractul este valabil pentru urmatoarele trei sezoane, presedintele FRH anuntand ca o mare parte din sumele incasate vor merge catre echipele participante.

"In planul meu de promovare am trecut de la o entitate unitara la un handbal care are mai multe produse de oferit. Ma bucur sa avem un partener atat de puternic, cu care impartasim aceleasi ganduri si valori. Suntem foarte mandri de acest parteneriat si imi doresc sa fie cat mai lung si de bun augur. Cupa Romaniei ajunsese in derizoriu, nici macar nu se mai tinea. Dar este o competitie foarte importanta pentru ca ofera sanse echipelor din esalonul 2 si 3 sa poata sa faca performanta. Echipele care vor participa la Final Four, cele mai bune patru echipe, vor avea pentru prima oara si un beneficiu financiar. Vorbim de 7.500 de euro pentru locul 1, 4.000 pentru locul 2, 2.500 pentru locul trei si 1.500 pentru locul patru. O suma foarte importanta din acest contract se duce catre echipele participante”, a mai spus Alexandru Dedu.

Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins duminica, la Trier, reprezentativa Sloveniei, scor 31-28 (14-14), in cea de-a doua partida din grupa A a Campionatului Mondial din Germania, si este lider, cu 4 puncte.

In primul meci din grupa A, tricolorele au invins, sambata, Paraguay, cu scorul de 29-17 (16-7).

Programul in continuare al partidelor in grupa A, la Trier, este: Franta – Paraguay, Romania – Spania, Slovenia – Angola (5 decembrie), Romania – Angola, Spania – Franta, Paraguay – Slovenia (7 decembrie) si Angola – Paraguay, Spania – Slovenia, Franta – Romania (8 decembrie).

Dupa disputarea meciurilor din grupe, primele patru se vor califica in optimile de finala, faza din care se va juca eliminatoriu pana la medalii.

La editia din 2015 a CM, Romania a obtinut medalia de bronz, avand in palmares si argint mondial in 2005.

