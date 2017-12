Romania, in optimi la Mondial! Dumanska, noua eroina a nationalei! Portarita e laudata de Cristina Neagu: "A fost foarte buna!"

Romania a invins Spania si s-a calificat in optimile Mondialului de handbal feminin din Germania.

Capitanul nationalei de handbal feminin a Romaniei, Cristina Neagu, MVP-ul partidei cu Spania, in urma careia tricolorele s-au calificat in optimile de finala la CM, si-a exprimat multumirile pentru fanii care le-au stat alaturi.

”A fost un meci de mare lupta, o arata si scorul, 19-17. Din tot sufletul felicitari fetelor pentru cum au luptat pana in ultimul minut. Nu ne-a mai mers ca pana acum cu multe goluri, dar apararea a mers, Iulia Dumanska a fost foarte buna in poarta. Sunt foarte multumita de ce am realizat ca echipa. Le multumesc din suflet oamenilor minunati, care au stat cu noi sa ne sustinut pana la aceasta ora”, a declarat Neagu la finalul partidei, la Telekom Sport.

Antrenorul Ambros Martin a spus ca are o echipa de luptatoare, iar privind ce urmeaza a declarat: ”Toate partidele sunt importante. Nu ne gandim acum la ce adversar vom intalni din cealalta grupa, ci la a face meciuri complete, atat in aparare, cat si in atac”.

Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat, marti, in optimile de finala ale Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a invins Spania, cu scorul de 19-17 (9-7), in cea de-a treia partida din grupa A.

Cristina Neagu a marcat 8 goluri, in timp ce Iulia Dumanska a avut 12 interventii reusite, majoritatea in momente cheie ale confruntarii cu Spania.

Cu 6 puncte, dupa trei victorii din tot atatea posibile, Romania se califica in optimile de finala, iar ultimele doua etape din grupa vor stabili si pozitia finala.

Tricolorele au obtinut doua victorii anterior, cu Paraguay, 29-17, si cu Slovenia, 31-28.

Miercuri va fi zi de pauza, iar apoi in grupa A se vor juca partidele: Romania – Angola, Spania – Franta, Paraguay – Slovenia (7 decembrie) si Angola – Paraguay, Spania – Slovenia, Franta – Romania (8 decembrie).

Tricolorele s-au calificat, in iunie, dupa o dubla cu Austria, pentru a 23-a oara consecutiv la Campionatul Mondial, fiind singura echipa din lume care a bifat toate editiile. Obiectivul echipei Romaniei, care a fost anuntat de FR Handbal, este clasarea pe unul din locurile 1-8.

Dupa disputarea meciurilor din grupe, primele patru se vor califica in optimile de finala, faza din care se va juca eliminatoriu pana la medalii. Optimile sunt programate in 10 si 11 decembrie, sferturile in 12 si 13 decembrie, ambele faze la Leipzig si Magdeburg, iar semifinalele vor avea loc in 15 decembrie, in timp ce finalele pentru medalii doua zile mai tarziu, la Hamburg.

La editia din 2015 a CM, Romania a obtinut medalia de bronz, avand in palmares si argint mondial in 2005.

Campioana mondiala en-titre este Norvegia, care a mai cucerit medalia de aur in 1999 si 2011.