Primul trofeu pentru Neagu de la revenirea in Romania! CSM e SuperCAMPIOANA Romaniei!

CSM a invins Craiova in Supercupa Romaniei.

Campioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a castigat, duminica, Supercupa Romaniei, primul trofeu al sezonului 2017-2018, dupa ce a invins formatia SCM Craiova, cu scorul de 33-19 (16-11).

Partida de duminica, prima oficiala pentru cele doua echipe in acest sezon, a marcat si revenirea dupa patru ani sub culorile unui club romanesc a Cristinei Neagu, declarata cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015 si 2016.

Cele doua echipe s-au infruntat sezonul trecut si in finala Cupei Romaniei, castigata tot de formatia din Capitala.

Tot sezonul trecut, CSM Bucuresti a obtinut si Supercupa.

In urma cu o saptamana, la masculin, Supercupa Romaniei a revenit, in premiera, echipei HC Dobrogea Sud, care a dispus de campioana en-titre, Dinamo Bucuresti, cu scorul de 28-27 (13-10).