Pierdere pentru CSM Bucuresti: sosita in iarna, pleaca dupa doar cateva luni. O jucatoare a semnat in Ungaria

Leicester - Sevilla, marti seara, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal!

Marti, 21:45, in direct la Sport.ro, Leicester - Sevilla in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal! Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00

Jucatoarea daneza Simone Bohme va pleca de la CSM Bucuresti la finalul acestui sezon, dupa doar cateva luni petrecute in capitala Romaniei. Adusa in iarna pentru a suplini absenta Cristinei Varzaru, accidentata, Bohme a decis sa mearga din vara la Siofok, in Ungaria.

Extrema dreapta in varsta de 25 de ani pare ca nu s-a adaptat foarte bine la CSM, motiv pentru care a ales sa plece intr-un alt campionat. Sosita de la Viborg in iarna, aceasta a ales acum Siofok, cu care a semnat deja pe doua sezoane.

Simone Bohme a jucat primul meci pentru CSM Bucuresti in Liga Nationala impotriva Zalaului, partida incheiata cu scorul 30-18 pentru campioana en-titre a Romaniei.

De-a lungul carierei, Bohme a mai jucat la Randers, cu care a castigat si Cupa EHF, si Silkeborg-Voel, pentru ca apoi sa treaca la Viborg.

Bohme a jucat de 13 ori pentru nationala Danemarcei in ultimii 2 ani.