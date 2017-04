Paula Ungureanu a povestit momentele INCREDIBILE din timpul meciului: "Au aruncat in mine cu bere si monede". Reactii dupa calificarea CSM-ului

CSM Bucuresti s-a calificat in Final Four-ul Ligii Campionilor de la Budapesta, dupa ce a invins-o, tot in capitala Ungariei, pe Ferencvaros, scor 27-26. CSM castigase si meciul tur, de la Bucuresti, cu 30-25.

Paula Ungureanu si Mica Bradeanu, doua dintre cele mai importante handbaliste ale CSM-ului, au vorbit dupa calificarea echipei bucurestene in Final Four-ul Ligii Campionilor. Paula a fost tinta suporterilor maghiari, care au avut un comportament revoltator in timpul meciului, intrerupand chiar partida.

"Multumim lui Dumnezeu ca am castigat. Iar pe ei sa-i ierte Dumnezeu, suntem in saptamana Patimilor, nu am ce sa le zic. Au aruncat cu pahare de bere si cu monede in noi.

A fost greu, presiunea a fost enorma. Eu ma bucur enorm ca am putut ajuta echipa si ca ne-am putut califica in Final Four.

Prin gesturile lor ne-au dat insa putere", a spus Paula Ungureanu dupa meciul cu Ferencvaros.

Aurelia Bradeanu spune ca echipa a fost puternica atat fizic, cat si psihic, indeplinindu-si obiectivul principal.

"Nu stiu daca a fost totul intentionat. Noi ne-am dorit foarte mult sa revenim la Budapesta in Final Four, sa realizam din nou performanta de anul trecut, si am reusit asta", a spus si Mica Bradeanu.