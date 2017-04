“O respect pe Neagu, dar primeste un salariu mult prea mare!” Atacul lui Tadici

Din sezonul urmator, Cristina Neagu se alatura Dream Team-ului de la CSM Bucuresti, unde va avea un salariu de 300.000 de euro pe an, cel mai mare din Liga Nationala.

Dar rivalii din campionat spun ca clubul bucurestean face concurenta neloiala si transforma competitiile interne intr-un simplu galop de sanatate, in conditiile in care ofera remuneratii demne de cele mai puternice cluburi ale Europei, dar din bani publici si fara nicio acoperire in balanta financiara a clubului Primariei Capitalei.

Gheorghe Tadici, antrenorul si managerul lui HC Zalau, se intreaba cum poate justifica Primaria Municipiului Bucuresti cheltuierea sumelor uriase investite in clubul de handbal. “Sa spui ca este rezultat bun ca ia CSM Bucuresti campionatul, Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei, este o anomalie si o chestiune pentru scoala de prosti. Ei au bugetul de 8 ori mai mare decat HC Zalau, ei au <varfurile> din 6 echipe nationale si noi jucam numai cu jucatoare romance! Acum, la Zalau, nu avem nicio straina in lot, sunt 100% romance.

Eu produc pentru handbalul romanesc, nu pentru Suedia, Croatia, Norvegia sau Franta. Campionatul nostru incepe cu locul 2 si se termina cu locul 14, daca nu se retrage vreo echipa din lipsa de fonduri. Pot sa plateasca pe Neagu sau pe cine vor ei cu 1 milion de euro pe luna, dar din bani privati. Nu poti din bani publici sa dai asemenea salarii, cand in tara asta sunt atatea nevoi si economia este asa cum este. Si noi sa ne mintim ca se cheltuie foarte putin… Noi nu investim in handbalul romanesc, ci pregatim si platim jucatoare pentru alte nationale.

Nu e un model care sa reziste in timp. Din bani publici, contractul normal ar trebui sa fie de maximum 2.500 de euro pentru jucatoarele cele mai valoroase si majoritatea handbalistelor, 80% dintre ele, ar trebui sa aiba cel mult 1.500 de euro. Asta din banii publici, din bani privati faci ce vrei, de la tine din buzunar dai cat te tin punga si ambitiile. La Neagu e vorba de 300.000 de euro pe an din banii Primariei Capitalei! Nu am nicio problema cu Neagu, o respect, e o jucatoare foarte buna, eu am convocat-o prima data la echipa nationala in 2007, dar primeste un salariu prea mare din bani publici”, spune Tadici.

Fostul selectioner al Romaniei explica si mecanismul in urma caruia ajung sa se plateasca contracte atat de mari in handbalul romanesc: “Moda asta cu antrenorii si jucatoarele straine a aparut in ultimii 15-20 de ani, de cand sportul este condus de niste conducatori din astia vremelnici, care vin pentru 1-2 ani, baga cluburile in insolventa sau in faliment, fac rau, dupa care pleaca si raul trebuie sa il repare altii. Contractele astea sunt facute de niste asa-zisi impresari, care la noi la handbal nu sunt recunoscuti.

Ei vin cu contractele deja facute, semnate, si depinde cat sunt contractele si cat se da… Ca daca s-ar face niste cercetari din astea, cred ca surprizele ar fi foarte mari. Si mie imi propun tot felul de personaje: <hai, ca iti aduc o handbalista cu salariu de 5.000 si tu ii dai doar 3.500>. Chiar aici trebuie cautat motivul pentru care Romania este un El Dorado al jucatorilor straini in toate sporturile, nu numai in handbal. Iar contractele astea sunt facute de acesti vremelnici conducatori care apar, desfiinteaza cluburi, distrug destine. A fost Oltchimul, au urmat Baia Mare, Braila, urmeaza acum Brasovul… Are loc o migrare de jucatoare de colo-colo in fiecare vara, ceea ce pentru handbal si pentru performanta nu e bine.

Nu am nmic impotriva jucatoarelor straine, nu am nimic impotriva antrenorilor straini, am ceva impotriva impresarilor care vin cu contractele dupa ei si am problema atata timp cat sunt platiti din banii publici. La Oltchim, cat am stat eu, au fost doar jucatoare romance, nu a fost nicio jucatoare straina. Dupa ce am plecat eu, in 2008, au inceput sa vina strainele si in 3 ani de zile au inchis portile. La fel cum s-a intamplat la Baia Mare, cand au adus straine cu salarii de 10-12.000 de euro pe luna”.