Meciul anului pentru CSM: o sala plina, 250 de fani unguri si un debut pe banca tehnica

11:21

FIRST HAND INSIGHT: Is signing a new coach again the winning formula for #ehfcl title holders @csm_bucharest?https://t.co/JyL44Pplgz pic.twitter.com/vypg4JevQk — EHF Champions League (@ehfcl) April 3, 2017

Victoria din sezonul trecut al Ligii Campionilor a venit ca un adevarat soc atat pentru lumea handbalului mondial, cat si pentru jucatoarele si staff-ul de la CSM Bucuresti. A fost una dintre cele mai mari, daca nu cea mai mare surpriza, din istoria Ligii Campionilor, mai ales dupa parcursul extrem de slab al campioanei Romaniei in faza grupelor si a grupelor principale.Fast-forward 11 luni mai incolo, iar CSM se afla, aproximativ, in aceeasi situatie. Invinsa clar de Gyor, Larvik sau Midtjylland in acest sezon, campioana Romaniei nu pleaca, teoretic, cu prima sansa in fata lui Ferencvaros, in sferturile de finala. Doar ca situatia a fost la fel si anul trecut, cand Rostov era mare favorita contra CSM-ului. Au urmat doua victorii ale romancelor, care n-au mai fost invinse pana cand au pus mana pe trofeu in Final Four-ul de la Budapesta.Experienta, pregatire, valoare. Cam la asta se rezuma modul in care o echipa poate ajunge in Final Four-ul Ligii Campionilor de la Budapesta. Poate si putin noroc. Dar CSM a decis sa rescrie reteta de anul trecut. Dupa ce experimentul Jakob Vestergaard a fost unul ratat, CSM s-a repliat si l-a adus pe Aurelian Rosca pe banca tehnica. Cu campionatul deja castigat si in obiectiv, Rosca nu parea sa se teama pentru postul sau. Doar ca jocul extrem de slab din Grupele Principale, cu fluctuatii majore chiar si in victoriile cu Krim sau Esbjerg, adversari net inferiori, i-a facut pe sefii CSM-ului sa schimbe din nou antrenorul.Pe banca a venit Per Johansson, un tehnician suedez, care nu a mai antrenat din 2012, dupa ce a parasit nationala tarii sale, in urma esecului de la JO de la Londra. Un element surpriza, care a rescris total situatia in acest sfert de finala. Teoretic, handbalul suedez e unul in viteza, dar care se bazeaza mult si pe o defensiva mobila si puternica. CSM are, cu siguranta, nevoie de o aparare mai buna si, mai ales, de portari in forma. „Ne simtim mult mai bine acum, nu stiu daca as putea sa compar ceea ce a fost anul trecut cu ce e acum, dar cred ca ne-am antrenat mai bine si intram in febra unui astfel de meci,” a declarat Oana Manea, pivotul CSM-ului.Totusi, experimentul Johansson se poate transforma si intr-un esec rasunator. Timpul in care a putut pregati aceasta echipa – doar 7 zile – este unul extrem de scurt. Jucatoarele, chiar daca majoritatea extrem de experimentate, se pot lovi de cateva bariere, nefiind inca familiarizate pe deplin cu modul de gandire al lui Johansson. Ramane de vazut daca presiunea pusa de echipa maghiara va scoate la iveala aceste probleme.De cealalta parte, Ferencvaros e o echipa conservatoare, care schimba lucrurile foarte rar. Gabor Elek e antrenor de 9 ani, desi si-a aratat limitele in unele momente. Dar ultimii ani au fost excelenti pentru Ferencvaros, care a cucerit titlul in urma cu doua sezoane in fata Gyorului, dar si Cupa Ungariei in urma cu o saptamana in fata marii rivale. A fost egal dupa 60 de minute, s-a trecut la aruncari de la 7 metri, unde FTC s-a impus cu 34-32. E o noua demonstratie a faptului ca echipa maghiara e una extrem de periculoasa, mai ales cand reuseste sa isi tempereze nervii. Astfel, victorii clare cum a fost cea cu Buducnost (33-25) au fost alternate de rezultate slabe, un esec categoric (37-24) cu Vardar, sau egal cu Thuringer (29-29), totul culminand cu esecul din ultima etapa a Grupelor Principale, 24-23, de pe teren propriu cu Buducnost, care a dus-o pe locul secund in grupa.Principalele probleme de la FTC vor veni de pe linia de 9 metri. Pena si Szucsanszki au marcat fiecare cate 51 de goluri acest sezon, fiind golgheterele echipei, in timp ce Aniko Kovacsics aduce creativitate in acea linie. Extremele Nadine Schatzl si Viktoria Lukacs sunt periculoase, dar nu de nivelul lui Martin si Mehmedovic, in timp ce jocul cu pivotul sufera. FTC a demonstrat, totodata, ca are probleme in jocurile de pe teren propriu – dovada esecurile cu Vardar si Buducnost – insa au o galerie impresionanta in spate, din care 250 de membri vor face si deplasarea la Bucuresti vineri.