Martin Ambros: "Victoria cu Angola e importanta pentru viitor" Romania intalneste Franta vineri

Antrenorul nationalei de handbal feminin a Romaniei, Ambros Martin, a declarat, joi seara, dupa victoria cu Angola la CM din Germania, ca e importanta victoria de pe final, ”pentru viitor”.

”Sunt fericit pentru cele 2 puncte castigate, dar in acest meci nu sunt satisfacut cu punctele, ci as fi vrut sa jucam mai bine, fara sa fim afectati de tensiunea partidei. A fost tensiune, Angola nu juca pentru nimic, fiind eliminata deja, era relaxata. Mergem mai departe, stiam ca va fi dificil acest meci. E bine ca am castigat pe final, inseamna mult pentru viitor, dar importanta e victoria si ca am mai facut un pas in fata. Important e sa ne concentram noi, nu sa ne uitam la altii din grupa. Maine mai avem un meci, cu Franta, si trebuie sa aratam tot ce avem mai bun”, a spus Ambros Martin la Telekom Sport, la finalul partidei.

La randul sau, pivotul Crina Pintea a declarat: ”E foarte important ca am castigat, nu e ce ne-am dorit, am jucat cam slabut si cred ca pujtem mult mai mult de atat. Cred ca se resimte putin oboseala, dar stiam ce ne asteapta. Ne dorim sa aratam mai mult ca azi, am facut greseli in relatia 1-1, care conteaza in meciurile importante. Ne-a ajutat ca am schimbat sistemul de aparare la un moment dat si am putut sa ne desprindem. Vreau sa facem treaba buna maine cu Franta”.

Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins joi, la Trier, reprezentativa Angolei, cu scorul de 27-24 (14-14), in penultima partida din grupa A a Campionatului Mondial, si ramane lider, cu 8 puncte. Tricolorele sunt calificate in optimile de finala inca din etapa trecuta.

In primul meci al zilei, Paraguay – Slovenia, scor 22-28 (9-18). Ultima disputa de joi in grupa A este cea dintre Franta si Spania, dar echipele calificate deja in optimi se cunosc: Romania, Franta, Spania si Slovenia.

In partidele anterioare din grupa A, Romania a invins Paraguay, 29-17, Slovenia, 31-28, si Spania, 19-17, avand astfel 8 puncte in clasament, pe prima pozitie.Tricolorele au obtinut calificarea in optimile de finala inca de marti seara.