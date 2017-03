Le-au castigat pe Neagu si Gullden, dar au pierdut alte doua handbaliste. CSM ramane fara Torstensson si Martin

Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

CSM Bucuresti se va desparti la finalul sezonului de doua handbaliste importante. Suedeza Linnea Torstennson, una dintre primele straine sosite la Bucuresti, si jucatoarea spaniola Carmen Martin au semnat cu aceeasi echipa: OGC Nice.

In varsta de 33 de ani, Torstensson, care s-a retras din nationala Suediei, anuntase de mai multa vreme ca va parasi echipa la finalul acestui sezon.

Carmen Martin, una dintre cele mai bune extreme ale Ligii Campionilor, o va urma pe Torstensson la Nisa, in Franta.

Pe de alta parte, CSM Bucuresti a obtinut cateva "victorii" prin prelungirea contractelor lui Isabelle Gullden, Jelena Grubisici, Line Jorgensen si Gnosiane Niombla.

Pentru inlocuirea lui Carmen Martin, CSM Bucuresti are in acest moment varianta Simone Bohme. Jucatoarea daneza de 25 de ani a sosit in acest an de la Viborg.