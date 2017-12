Jucatoarele nationalei, DISTRUSE dupa eliminarea dramatica de la Mondial: "E doar vina noastra, am ratat mult, greseli inexplicabile"

Romania a condus Cehia la 5 goluri diferenta, insa a fost eliminata cu gol la ultima faza.

Cehia s-a impus cu 28-27 si merge mai departe la Campionatul Mondial. Romania se intoarce acasa din optimi, dupa ce in 2015 castigase medalia de bronz. Eliza Buceschi spune ca asteptarile au fost prea mari, insa victoria cu Spania a dus asteptarile la cote ridicate pentru nationala de handbal feminin.

"Din pacate, cred ca nu am gestionat momentele cheie ale acestei partide, am condus mare parte din meci, am avut multe ocazii sa ne desprindem, dar nu am facut-o si cred ca din acest motiv am pierdut astazi.

Le-am condus aproape tot meciul, dar linia se trage dupa 60 de minute, iar astazi am pierdut. Cred ca este doar vina noastra, am ratat prea mult, am facut greseli inexplicabile. Poate ca ne-am dorit prea mult, in unele momente ne-am avantat fara sa gandim si ele au fost mai intelepte si au castigat.

Nu stiu. Acum 2 ani noi eram Cehia, Brazilia era Romania. Astazi suntem noi. Am mai patit-o in urma cu 4 ani, nu stiu ce s-a intamplat. Este prea devreme sa spun ceva, cu siguranta vom analiza si vom gasi motivele. Singurul lucru care conteaza cu adevarat in acest moment este ca pentru noi competitia s-a terminat si nu mai avem nimic de facut.

Nu vreau sa comentez arbitrajul, se poate vorbi si despre asta, dar nu vreau sa o fac. Ar fi tradiv si nu are niciun sens sa vorbesc acum. Repet, am avut victoria in mainile noastre, trebuia sa ne desprindem la 4-5 goluri cand am avut ocazia.

Poate daca la inceputul turneului nu aveam asteptari atat de mari, dupa meciul cu Spania ne-am dat seama ca putem sa facem un rezultat bun si astazi dezamagirea este extrem de mare pentru fiecare in parte.

Normal cand vezi ca este minutul 50 si scorul este egal, undeva in subconstient se instaleaza teama, este greu sa joci un meci decisiv, multe jucatoare sunt fara experienta. Dar cele care am jucat avem experienta la acest nivel si nu putem sa dam vina pe acest lucru. Stiam ce ne asteapta, stiam ca meciul acesta este de totul sau nimic si am fost pregatite pentru asta din punct de vedere psihic", a spus Eliza Buceschi dupa partida.

Selectionerul Martin Ambros spune ca Cehia merita calificarea pentru ca a profitat de sansa ei in momentele cheie ale partidei.

"Cehia a fost mai buna in momentele importante, a revenit de fiecare data in momentele cheie. Au jucat tot timpul cu incredere. Au avut o singura ocazie sa revina si au profitat. E clar ca noi am tratat meciul altfel decat pe celelalte in anumite momente.

Au jucat rapid, mai ales in repriza a doua cand au avut nevoie, iar noi am fost mai obositi, sub presiune. Noi trebuia sa fim mai relaxati. Nu va puteti imagina cat de mult ne-am dorit, dar asta nu este bine in unele momente"