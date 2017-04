Intariri pentru Euro. Spaniolul Javier Humet a fost naturalizat fi va putea juca pentru Romania

Cu gandul la Euro, Romania a naturalizat un handbalist spaniol, dar Alexandru Dedu afirma ca aceasta nu este o strategie pe termen lung a Federatiei.

Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Handbalistul spaniol de la CSM Bucuresti, Javier Humet Gaminde, a obtinut, joi, cetatenia romana si este cea mai noua solutie pentru nationala Romaniei, in cursa pentru calificarea la Campionatul European de handbal din 2018.

"El este roman acum pentru ca este un jucator de foarte mare valoare, dovedita in cei aproape sase ani petrecuti in Romania. Sunt sigur ca el ne poate ajuta. El isi doreste sa fie roman, iar eu sunt tare bucuros", a declarat Alexandru Dedu, presedintele Federatiei Romane de Handbal.

"Nu este o strategie a Federatiei Romane de Handbal, dar in contextul actual este binevenit. Acum nationala Romaniei se afla pe primul loc in grupa de calificare pentru Campionatul European si speram ca dupa 22 de ani sa se calificam iar la un Euro. Este o tendinta globala, sunt foarte multe nationale care au foarte putini jucatori nascuti in tara respectiva, iar daca prin aceste solutii putem sa facem un bine Romaniei, atunci este foarte OK", a explicat Dedu.

Interul dreapta de la CSM a fost propus spre naturalizare chiar de catre selectionerul Xavier Pascual si a intrat inca din 2016 in circuitul nationalei. In perioada 18-23 decembrie 2016, Gaminde a participat alaturi de lot la un turneu de pregatire, organizat la Barcelona.

“Sunt foarte fericit, ma simt ca acasa aici. Am facut acest gest din inima. Nu cred ca spaniolii si romanii sunt asa diferiti. Cred ca in alta tara, nu m-as simti asa de bine. M-am integrat foarte repede. Este una dintre cele mai importante zile din viata mea, nu in fiecare zi devin roman, sunt emotionat. Si parintii mei sunt fericiti, se bucura pentru mine”, au fost primele cuvinte ale romanului Javier Gaminde, dupa ce a depus juramantul de credinta, in prezenta presedintelui Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu.

Romania va juca o dubla decisiva pentru calificarea la Campionatul European cu Serbia, pe 3 si 7 mai.