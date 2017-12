Incepe cu adevarat Mondialul! Cele trei lucruri pe care Romania trebuie sa le faca pentru a castiga meciul cu Cehia

Casele de pariuri, specialistii, diferite jucatoare din nationale adverse.

Adrian Costeiu / adrian.costeiu@protv.ro

E aproape un consens: Romania trebuie sa o bata pe Cehia in optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal. Insa intregul lot al „tricolorelor” vorbeste prudent despre partida de luni, care va avea loc de la ora 18:30, ora Romaniei, la Leipzig. Chiar si dupa ce Romania a castigat primele patru meciuri din Grupa A a turneului final din Germania, pierzand in mod normal, dupa ce si-a odihnit aproape toate titularele in ultimul joc cu Franta.



Apararea, pe primul loc

Nu e loc de indoiala, ultimele turnee finale au fost castigate de cele mai puternice echipe prezente. Ca a fost vorba de Rusia, Norvegia sau Brazilia, echipele au avut trei calitati importante: solutii bune in atac, spirit de echipa, dar mai ales o defensiva foarte puternica. Zicala conform careia „apararea castiga trofee” se verifica aproape intotdeauna la nivel inalt, fie ca e vorba de echipe nationale sau de Liga Campionilor. Iar o echipa puternica are si o defensiva puternica. E ceea ce are nevoie si Romania, ramasa usor repetenta la acest capitol in partidele cu Slovenia si Angola.

E drept, meciul cu Cehia nu e unul usor, dar solutiile pentru anihilarea adversarei sunt clare. In primul rand, Romania trebuie sa se concentreze pe centrul Iveta Luzumova, o jucatoare care are importanta Cristinei Neagu in jocul Cehiei. Un centru care a marcat de 30 de ori la acest turneu final, Luzumova a oferit si alte 28 de pase decisive, fiind astfel implicata in 42,5% din reusitele adversarei Romaniei la CM 2017. E, de altfel, si principala jucatoare asupra careia a insistat selectionerul Ambros Martin in declaratii, ibericul fiind, totodata, constient de pericolul pe care il genereaza in atac. Apararea la linia de 9 metri adversa a fost si principala problema a nationalei, care trebuie sa isi corijeze aceste erori pe cat de repede posibil.

Totodata, pentru un parcurs cat mai lung la acest turneu final, Romania are nevoie si de doi portari in forma. La doar 21 de ani, Iulia Dumanska a fost revelatia „tricolora” in Germania, fiind pe pozitia a doua in topul goalkeeperilor, cu un procentaj de 44% al paradelor, cu un singur punct procentual mai putin decat liderul francez Cleopatre Darleux. Dumanska are 34 de parade din 78 de aruncari, fiind egala cu mult mai experimentata Kristine Lunde si dominand, spre exemplu, nume cunoscute cum ar fi Clara Woltering, Kari Aalvik Grimsbo sau Sandra Toft. Problema e, insa, Denisa Dedu, al carei procentaj e de doar 25%. Goalkeeper-ul Coronei Brasov e departe de forma de la turneul final de anul trecut, insa are nevoie de un singur meci pentru a-si intra in mana. Poate va fi cel cu Cehia!



Diversitate in atac



Daca Cehia e una dintre echipele care lucreaza cel mai putin cu extremele, nici Romania nu e departe in acest clasament. Pana acum, aripile Romaniei nu au marcat decat 30 de goluri, adica 24% din reusitele nationalei noastre. Scotand din calcul meciurile cu Paraguay (un adversar din lumea a treia a handbalului) si Franta (cand meciul nu a contat decat pentru palmares), cifrele sunt ingrijoratoare. Extremele au marcat 16 goluri, adica 18% din cele 86 de goluri reusite. Mai ingrijorator e ca doar Elisei si Udristioiu au reusit sa inscrie, in cazul unei zile mai slabe a uneia dintre titularele posturilor de extrema, rezervele fiind aproape inexistente.

Echipele puternice trebuie sa isi diversifice jocul si sa gaseasca repede solutii in cazul in care principala marcatoare – Neagu in cazul Romaniei – este blocata sau are o zi mai slaba. Deocamdata, jocul cu pivotul a functionat excelente, insa atacul nostru e Neagu-dependent. Ori in aceste conditii, pentru a surprinde, avem nevoie fie de o zi perfecta a extremelor, fie de zile bune ale Elizei Buceschi si a interului dreapta – Melinda Geiger sau Ana Maria Dragut – pentru a acoperi aceasta gaura. Totusi, Cehia nu e un adversar extrem de puternic, astfel ca Neagu poate duce greul de unul singura si luni seara, insa in cazul unui eventual sfert cu Olanda, Romania are nevoie de alte maini sigure in atac.

Spirit de echipa, principalul avantaj

Evolutiile bune ale Romaniei, inteligenta si respectul pentru staff-ul tehnic condus de Ambros Martin, dar si forta Cristinei Neagu au transformat nationala intr-una de care adversarele vorbesc frumos. A spus-o chiar Bella Gullden, centrul lui CSM Bucuresti, care si-ar dori o finala intre nationala ei, Suedia, si Romania. Pana atunci este, insa, destul de mult. Cert este, insa, ca in vestiarul nationalei Romaniei lucrurile nu stau deloc rau. Daca la alte turnee finale existau mai multe „bisericute”, acum acest lucru a fost redus aproape la zero. Jucatoarele sunt unite, cred in ele si, cel mai important, au luat acest turneu pas cu pas.

Chiar si inainte de plecarea spre Germania, obiectivul 1-6 anuntat de Federatie a fost usor estompat prin vocea Cristinei Neagu, care a atentionat ca Romania nu e suficient de puternica pentru o incercare de medalie. Pana la o medalie, insa, mai sunt doar trei meciuri. Partea de tablou a Romaniei e aproape infernala, cu o eventuala partida cu Olanda in sferturi si cu castigatoarea unui sfert Rusia-Norvegia in semifinale. Dar toate lipsurile pot fi compensate de tricolore prin spiritul de echipa. Iar daca adversarii intra in jocul nostru, atunci orice se poate intampla. Pentru ca de multe ori unitatea reuseste sa acopere problemele din joc. Ramane de vazut daca si in tabara Romaniei la CM 2017.