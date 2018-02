Inca 3 GALACTICE la CSM Bucuresti! Lovitura URIASA data de campioana Romaniei! Cine vine alaturi de Neagu

CSM Bucuresti a obtinut semnaturile a 3 dintre cele mai bune jucatoare din lume!

CSM le-a convins pe Andrea Lekic, Dragana Cvijic si Jovanka Radicevic sa semneze! Toate cele 3 vin de la Vardar Skopje, unde vor incheia actualul sezon.

"Negocierile nu au fost dificile. Am ajuns rapid la un acord si ma bucura ca fetele ne-au ales pe noi", a spus Gabi Szabo, directorul general al CSM.

Andrea Lekic a fost declarata cea mai buna jucatoare a lumii in 2012 si e castigatoare de Champions League in 2013. Sarboaica de 30 de ani joaca pe postul de coordonator. Dragana Cvijic, si ea de nationalitate sarba, are 27 de ani si va juca din nou alaturi de Cristina Neagu si de Majda Mehmedovic, fostele sale coechipiere de la Buducnost. Extrema dreapta Jovana Radicevic e campioana europeana in 2012 si vicecampioana olimpica in acelasi an. Radicevic are 27 de ani si a castigat in cariera si Champions League, alaturi de Gyor, in 2013.



