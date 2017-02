FARA EMOTII! Victorie clara pentru CSM Bucuresti in Liga: 24-21 cu Krim

Victorie pentru CSM Bucuresti in Liga Camponilor.

CSM Bucuresti a invins fara dubii formatia slovena RK Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 24-21 (14-9), sâmbata, in deplasare, intr-un meci din Grupa a 2-a principala a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Detinatoarea trofeului s-a impus clar, in ciuda faptului ca a facut o repriza secunda mai slaba.

CSMB a inceput in forta si a condus cu 5-0, Krim marcand primul gol abia in minutul 10. Diferenta maxima s-a inregistrat in minutul 11, 11-4, echipa antrenata de Aurelian Rosca intrand la pauza cu un avans de cinci goluri, 14-9. in partea a doua, CSMB a avut o perioada de zece minute (43-53) in care nu a reusit sa marcheze si a incasat cinci goluri consecutive, Krim apropiindu-se la un singur gol, 20-19. Campioana Romaniei a punctat apoi de doua ori la rand si a luat un nou avans confortabil pentru finalul jocului, castigand cu 24-21.

CSM Bucuresti a controlat in totalitate jocul, dar a ratat foarte mult, iar in poarta Jelena Grubisic nu a prins cea mai buna zi a sa, Paula Ungureanu lipsind de la acest meci.

Pentru CSMB au marcat Isabelle Gullden - 7 goluri, Oana Manea - 6 goluri, Maja Mehmedovic - 5, Carmen Martin - 3, Camille Ayglon - 2, Iulia Curea - 1.

Golurile echipei slovene au fost reusite de Aneta Benko - 5, Tamara Georgijev - 5, Vesna Milanovic-Litre - 3, Alja Koren - 2, Mirjeta Bajramoska - 2, Polona Baric - 1, Laura Kamdop - 1, Nina Jericek - 1, Nina Zulic - 1.

Au arbitrat sarbii Aleksandar Pandzic si Ivan Mosorinski, iar delegat EHF a fost macedoneanul Marjan Nacevski.

in alt meci, Larvik (Norvegia) a invins-o cu 24-22 pe FC Midtjylland (Danemarca).

in clasament, inaintea partidei de duminica, dintre Team Esbjerg (Danemarca) si Gyori Audi ETO KC (Ungaria), pe primul loc se afla Gyori Audi ETO KC, 8 puncte, urmata de Larvik, 7 puncte, FC Midtjylland, 6 puncte, RK Krim Mercator Ljubljana, 6 puncte, CSM Bucuresti, 5 puncte, Team Esbjerg, 2 puncte.

CSM Bucuresti va juca urmatorul meci pe 12 februarie, in Capitala, cu Team Esbjerg.