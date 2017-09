FABULOS! A jucat pana la 45 de ani si a facut SENZATIE pe teren. Povestea acestei jucatoare din Romania

Dana Goldic, portarul de handbal care a jucat pana la 45 de ani, s-a retras din activitate in aceasta vara

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Daniela Goldic (46 de ani) este o legenda a sportului romanesc si a handbalului galatean. Intr-o cariera intinsa pe aproape trei decenii si incheiata in vara lanului 2017, portarita a juca pentru numai doua cluburi, fiind una dintre cele longevive sportive din Romania, cu peste 600 de meciuri in prima liga feminina de handbal. Ea a vorbit despre marile schimbari din sportul pe care l-a practicat, cu ce se va ocupa de acum inainte, a povestit cum a reusit sa practice handbal de performanta pana la 45 de ani si cum a calit-o pentru sport munca ca lacatus in combinatul galatean.

Multa lume credea ca mai poti continua 1-2 ani. A fost greu sa iei decizia de a te retrage din activitate?

Nu a fost greu sa renunt la handbal, pentru ca am stiut ca e un moment prielnic. Eu zic ca imi ajunge... Eu venisem la Danubius sa le ajut si le-am lasat in Liga Nationala. Fizic mai puteam, dar am zis sa ma retrag pentru ca am si alte activitati. Acum sunt antrenoare la copii la United Galati si sunt si profesoara de sport, am ramas tot in domeniu. In timpul liber ma duc la meciurile de handbal, la CSM si la Danubius. Imi place foarte mult sa lucrez cu copiii si cred ca la asta o sa raman, nu stiu daca vreau sa ajung antrenoare la o echipa de senioare din prima liga. Imi plac foarte mult copiii, imi place sa ma joc cu ei si simti o implinire mare cand stii ca ii poti forma ca oameni si sportivi.

Cum s-a schimbat handbalul in perioada asta de 33 de ani?

Incepand din 1984, lucrurile s-au schimbat foarte mult in handbal. Incepand de la echipament, sali, are o acoperire mult mai mare in media, poti sa inveti multe lucruri de la tv si de pe internet. Atunci invatai handbal doar pe teren, ce iti spunea antrenorul si ce mai furai de pe ici, pe colo... Viteza de joc a crescut foarte mult, se alearga mai mult, pregatirea fizica e mai accentuata... Si ca portar este mai greu, a crescut viteza de jos si portarul trebuie sa aiba viteaza de reactie mult mai mare. La nivel de portar s-a schimbat tehnica cam prin 2007, nu mai e pe sarituri, e mai mult pe viteaza de reactie pe aruncari. Eu eram singura care eram cu tehnica veche, pentru ca cred ca nu conteaza cum te duci, conteaza sa le aperi, cifrele vorbesc. Dar ce nu s-a schimbat e ca iti trebuie pasiune si determinare ca sa fii un jucator bun.

A LUCRAT UN AN DE ZILE CA LACATUS LA COMBINATUL DIN GALATI

Banuiesc ca acum 25-30 de ani nu te gandeai ca se pot castiga atatia bani din handbal...

Inainte era mai mult de placere, nu credeam ca vom ajunge sa avem jucatoare in campionat cu salarii de 100-200-300.000 de euro. Eu am prins perioada cu incadrare la fabrica, cu carte de munca acolo. Noi am figurat ca angajati la combinatul de la Galati pana prin 1998, cand s-a privatizat. Eu chiar am lucrat un an de zile in combinat. Imediat dupa Revolutie, in ’90, sefii din combinat au zis "ne pare rau, trebuie sa veniti la munca, nu putem sa va mai platim asa, pentru ca lumea face scandal". Si am fost in combinat, eram lacatus. Ma duceam dimineata la munca, de la ora 5.30 la ora 14.30, si dupa-amiaza la antrenament. Dupa ce am intrat in ’91 la facultate, am plecat din combinat. Asta e greu sa inteleaga cei mici de acum, eu am antrenament de la 7.30 cu ei si le-am zis, cui ii place, vine si de la 7.30.

Care a fost secretul tau si ce sfaturi le-ai da celor mai tineri?

Trebuie sa aiba o viata extrasportiva foarte ordonata, fara nopti pierdute, cu odihna foarte multa si cu un regim alimentar echilibrat, fara excese. Altfel nu ai cum sa faci performanta. O duci o perioada, dar nu rezista corpul la infinit. Daca vrei sa joci in Liga Campionilor sau in strainatate, intr-un campionat tare, iti trebuie obligatoriu profesionalism, altfel nu faci fata. Antrenamentele sunt mult mai dure, iar organismul clacheaza, daca nu ai grija, apar rupturi musculare sau de ligamente... Eu in 30 de ani de zile nu am avut niciodata o accidentare.



NEAGU si TARCA, PRINTRE CELE MAI GRELE ADVERSARE

Care a fost cel mai greu adversar pentru tine?

O stiu pe Neagu de cand avea 16 ani, era la lotul de junioare. I-am urmarit evolutia, pentru ca mi-a placut foarte mult de ea de la junioare. Avea o biomecanica buna de mica, se vedea ca munceste la acuratetea aruncarii, pentru ca forta foarte mare nu avea atunci. Au mai fost Mariana Tarca, Gabriela Antoneanu, multe... La noi, la 2-3 ani aparea mereu o jucatoare buna, unele cu forta, altele cu tehnica. Noi mereu am avut jucatoare extraordinare in tara.

Handbalul romanesc are perspective bune?

Da. Este pe o panta ascendenta, dar trebuie sa avem grija de jucatoarele tinere, pentru ca trebuie sa le integram in echipele mari. Daca vrem doar performanta si se aduc jucatoare de afara, cele mici normal ca nu au cum sa joace la nivelul lor. Trebuie dat mai mult curaj antrenorilor ca sa le integreze si pe ele. Altfel o sa ajungem sa jucam numai cu straine, castigam in campionat, ne descurcam in cupele europene, dar la lotul national nu mai avem rezultate. Daca tineretul sta pe banca, pentru ca antrenorul are doar presiunea rezultatelor, va aparea o problema. Avem generatii bune, dar trebuie bagate cat mai mult la joc.

Daca e nevoie de tine, mai revii?

Nu. Eu mi-am facut datoria, au trei portari foarte buni. Sunt tinere, sa joace ele acum. Cand am revenit, am facut-o ca sa ajut echipa. Am 33 de ani de handbal, eu zic ca era momentul sa ii pun capat carierei.

DANIELA GOLDIC

Data nasterii: 7 august 1971

Locul nasterii: Galati

Cluburi: CSS Galati (junioare, 1984-1989), Otelul Galati (1989-2004), HC Dunarea Braila (2004-2010), CSU Danubius Galati (2012-2017)

Palmares: locul 3 Liga Nationala (2009), finala Cupa Romaniei (2011), semifinale Cupa EHF (1997, 1998), semifinala Cupa Oraselor (1999), semifinala Cupa Challenge (2008)

Studii: a absolvit Facultatea de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii Dunarea de Jos Galati

Ocupatia actuala: antrenor juniori United Galati si profesor sport